Sino-Agri Leading Biosciences A präsentierte Quartalsergebnisse

Sino-Agri Leading Biosciences A hat am 25.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Sino-Agri Leading Biosciences A ebenfalls ein EPS von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,65 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,53 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at