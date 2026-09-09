sino Aktie

sino für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Trade Republic 09.09.2026 13:22:04

sino-Aktie auf Rekordkurs - Bewertungsfantasie dank Pressebericht

sino-Aktie auf Rekordkurs - Bewertungsfantasie dank Pressebericht

Die Aktien der sino AG sind im Verlauf des Mittwochhandels auf einen Rekordstand von 119 Euro geklettert.

Aktuell steht das sino-Papier via XETRA mit 8,33 Prozent im Plus bei 117,00 Euro. Damit bauten die Papiere des Onlinebrokers für besonders aktive und vermögende Trader ihr Jahresplus auf 23 Prozent aus. Auftrieb gab ein positiver Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), der an die hohe Dividendenrendite für sino-Aktionäre erinnerte und Gedankenspiele zur Bewertung der Beteiligung Trade Republic bot.

"Die sino AG ist der einzige Weg, sich als Anleger am Geschäftserfolg der Berliner Neobank zu beteiligen", heißt es dort. Sie resultiert aus den Erlösen aus der deutlich reduzierten Beteiligung an Trade Republic, die an die eigenen Aktionäre weitergegeben werden. Der Dividendenvorschlag soll laut dem Neunmonatsbericht des Geschäftsjahres 2025/26 von Ende August bei "mindestens 14,80 Euro je Aktie" liegen. Auch auf aktuellem Rekordniveau wäre das noch eine Rendite von 12,5 Prozent.

Noch reizvoller ist aber vermutlich die Bewertungsfantasie aus der verbleibenden Beteiligung an Trade Republic, auch wenn sie laut dem Geschäftsbericht inzwischen auf 1,77 Prozent zusammengeschmolzen ist. sino war 2017 der erste Investor und Gründungsfinanzierer von Trade Republic. Seither hat die sino-Tochter sino Beteiligungen GmbH ihren Anteil an Trade Republic aber massiv reduziert.

Bei einem Marktwert von sino von etwa 250 Millionen Euro spielt aber auch die verbleibende Beteiligung angesichts Bewertungsfantasie in mehrstelliger Milliardenhöhe für Trade Rebublic noch eine große Rolle. Ingo Hillen, Vorstand und Großaktionär von sino, stellt in der FAZ Gedankenspiele hinsichtlich des Bewertungsspielraums von Trade Republic an - vor allem im Vergleich zum Konkurrenten Revolut. Die in Litauen ansässige Neobank sei im Juli mit 115 Milliarden US-Dollar bewertet worden - trotz niedrigerer Zahlen beim verwalteten Kundenvermögen. Messe man Trade Republic 20 Milliarden Euro an Wert zu, könnte der sino-Kurs rechnerisch durchaus auf 180 Euro steigen, so Hillens Rechnung in dem FAZ-Bericht.

/ag/bek/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Wiener Privatbank-Aktie: Halbjahresverlust leicht verringert

Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock

Nachrichten zu sino AG

mehr Nachrichten

Analysen zu sino AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

sino AG 115,00 6,48% sino AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:03 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer -- DAX im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gibt zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erleidet Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen