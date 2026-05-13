Sino Green Land stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sino Green Land veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sino Green Land im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at