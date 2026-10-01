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01.10.2026 06:31:29
Sino Green Land vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sino Green Land hat am 28.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,84 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,6 Millionen USD gelegen.
Sino Green Land hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,42 Millionen USD – ein Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sino Green Land 1,34 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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