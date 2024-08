Sino-Thai Engineering and Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sino-Thai Engineering and Construction gab am 14.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Sino-Thai Engineering and Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 THB je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 8,46 Milliarden THB gegenüber 7,23 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at