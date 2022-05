Sino-Thai Engineering and Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sino-Thai Engineering and Construction hat am 17.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,150 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 7,62 Milliarden THB gegenüber 7,55 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,150 THB je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 7,47 Milliarden THB geschätzt.

Redaktion finanzen.at