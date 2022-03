Sino-Thai Engineering and Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sino-Thai Engineering and Construction äußerte sich am 28.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,248 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,98 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 21,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,89 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,168 THB geschätzt. Der Umsatz war auf 7,72 Milliarden THB geschätzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,470 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 0,720 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Sino-Thai Engineering and Construction hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 27,68 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,84 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,384 THB belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 29,31 Milliarden THB gerechnet.

Redaktion finanzen.at