Sinocelltech Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sinocelltech Group gab am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,41 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 320,7 Millionen CNY – eine Minderung von 38,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 519,7 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at