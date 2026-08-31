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31.08.2026 06:31:29
Sinocelltech Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sinocelltech Group lud am 29.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sinocelltech Group ein EPS von -0,230 CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sinocelltech Group 336,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 452,3 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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