03.11.2025 06:31:29
Sinocelltech Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sinocelltech Group gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sinocelltech Group ein Ergebnis je Aktie von 0,050 CNY vermeldet.
Sinocelltech Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 339,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
