Sinocelltech Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sinocelltech Group hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sinocelltech Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,69 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 56,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 248,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 575,7 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,290 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,56 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 37,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,50 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at