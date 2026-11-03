Sinocelltech Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sinocelltech Group präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,61 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sinocelltech Group -0,500 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 232,4 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 31,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at