Sinochem International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sinochem International hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,45 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 11,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at