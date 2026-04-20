Sinochem International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sinochem International hat am 17.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,650 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sinochem International 11,62 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,43 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,620 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,790 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sinochem International im vergangenen Geschäftsjahr 47,32 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sinochem International 52,90 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at