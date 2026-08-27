Sinolink Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sinolink Securities ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sinolink Securities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CNY, nach 0,140 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,74 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,192 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,50 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at