Sinolink Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sinolink Securities äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,71 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sinolink Securities 1,72 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at