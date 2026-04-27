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27.04.2026 06:31:29
Sinolink Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sinolink Securities hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 CNY, nach 0,160 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 2,55 Milliarden CNY gegenüber 2,06 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,174 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,36 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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