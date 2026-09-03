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03.09.2026 06:31:29
Sinoma Energy Conservation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sinoma Energy Conservation präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Sinoma Energy Conservation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 765,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 660,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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