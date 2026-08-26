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26.08.2026 06:31:28
Sinoma International Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sinoma International Engineering hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY gegenüber 0,290 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,76 Milliarden CNY – ein Plus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sinoma International Engineering 11,53 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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