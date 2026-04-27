Sinomach Automobile: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sinomach Automobile hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 CNY, nach 0,090 CNY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,23 Prozent auf 6,89 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at