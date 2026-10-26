Sinomach Automobile: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sinomach Automobile hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,14 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 8,60 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at