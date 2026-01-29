29.01.2026 06:31:29

Sinomach Automobile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sinomach Automobile hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY gegenüber 0,060 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,01 Milliarden CNY – eine Minderung von 25,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,37 Milliarden CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,280 CNY. Im Vorjahr waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sinomach Automobile mit einem Umsatz von insgesamt 35,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,87 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -15,38 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

