Sinomach Heavy Equipment Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sinomach Heavy Equipment Group A ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sinomach Heavy Equipment Group A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Sinomach Heavy Equipment Group A ebenfalls ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,29 Prozent auf 3,14 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,70 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at