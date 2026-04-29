Sinomach Heavy Equipment Group A legte Quartalsergebnis vor

Sinomach Heavy Equipment Group A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Sinomach Heavy Equipment Group A ebenfalls ein EPS von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sinomach Heavy Equipment Group A im vergangenen Quartal 3,59 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sinomach Heavy Equipment Group A 3,48 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at