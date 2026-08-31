Sinomach Heavy Equipment Group A legte Quartalsergebnis vor

Sinomach Heavy Equipment Group A gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,62 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sinomach Heavy Equipment Group A 3,59 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at