Sinopec nimmt Betrieb der ersten Produktionslinie für schmelzgeblasenen Faserstoff auf

BEIJING, 9. März 2020 /PRNewswire/ -- Die Sinopec Corp, der führende Energie- und Chemiekonzern Chinas, hat am 6. März, 48 Stunden vor dem Zeitplan, die erste Fertigungsstraße für schmelzgeblasen Faserstoff in der Fabrik in Yanshan in Beijing in Betrieb genommen. Die Fabrik in Yanshan ist in umgebautes Lagerhaus mit einer Fläche von 3.600 Quadratmetern, das im Zuge der Herausforderungen, die dem Ausbruch des Coronavirus folgten, eine neue Existenz als weltweite Produktionsbasis fand.

Die Fabrik in Yanshan verfügt über eine Kapazität von 14.400 Tonnen und ist eine der zwei Fertigungsstätten von Sinopec für schmelzgeblasen Faserstoff. Sie wird gemeinsam mit der China National Machinery Industry Corporation betrieben. Der Standort verfügt über zwei Fertigungsstraßen für Faserprodukte und drei Fertigungsstraßen für gesponnene Produkte und kann täglich bis zu 4 Tonnen schmelzgeblasenen Stoff für 1,2 Millionen N95-Einwegmasken oder 6 Tonnen für 6 Millionen Einwegmasken produzieren.

Die neue Einrichtung nutzt zudem Sinopecs integrierte Upstream-Lieferkette durch Einkauf lokaler Materialien aus Yanshan und Unterstützung der Fertigungsstraße synthetischer Harze vor Ort.

„Gewöhnlich wird für den Bau einer Fabrik mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen schmelzgeblasenem Stoff ein halbes Jahr benötigt. Wir haben dies in 12 Tagen geschafft, 48 Stunden vor dem Zeitplan. In schwierigen Zeiten wie diesen kann die Einsparung von 48 Stunden bedeuten, dass wir zusätzliche 12 Millionen Einwegmasken herstellen", sagte Lv Dapeng, Sprecher der Sinopec Corp.

Sinopec ist der größte Lieferant medizinischer Materialien in China und ein wichtiger Lieferant von Polypropylen, einer Schlüsselkomponente in der Produktion von Einwegmasken zur medizinischen Verwendung. Die neue Fertigungsstraße wird einen stabilen Nachschub medizinischer Güter gewährleisten, darunter Masken und Bekleidung, die national und international vertrieben werden können.

„Wir haben die Ehre, die Menschen zu unterstützen, die uns vor dem Virus schützen. Sinopec wird alle seine Ressourcen nutzen, um zu gewährleisten, dass die Versorgung der Kräfte im Einsatz gesichert ist", sagte Lv Dapeng.

Die weiteren acht Fertigungsstraßen für schmelzgeblasen Faserstoff in Yizheng (Jiangsu) befinden sich derzeit im Bau und die Aufnahme des Betriebs wird für Mitte April erwartet.

Informationen zur Sinopec Corp.

Die Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne in China. Das Kerngeschäft des Unternehmens erstreckt sich auf die Exploration, Produktion, den Transport und Verkauf von Erdöl und Erdgas, Petrochemie- und Kohlechemieprodukten, synthetischen Fasern, Düngemitteln und weiteren chemischen Produkten sowie sonstigen Gütern und Technologien.

Darüber hinaus betätigt sich Sinopec in der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Energietechnologien.

Mit seinem Unternehmensleitbild „Fueling Beautiful Life" verfolgt Sinopec Strategien wert- und innovationsorientierter Entwicklung, integrierter Ressourcenzuteilung, offener Zusammenarbeit sowie umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Wachstums, um einen weltweit führenden Energie- und Chemiekonzern aufzubauen.

