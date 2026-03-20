Sinopec Shanghai Petrochemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sinopec Shanghai Petrochemical veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,10 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 16,68 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Sinopec Shanghai Petrochemical ein Ergebnis je Aktie von 0,030 CNY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,83 Prozent auf 64,15 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 74,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at