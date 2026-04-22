Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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22.04.2026 12:08:55
Sinopec unit sells CATL shares for US$770 million amid EV battery stock surge
The 8.5 million shares sold represent about 5.5% of EV battery makers’ Hong Kong shares in issueWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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