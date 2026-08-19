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19.08.2026 06:31:29
Sinopec Yizheng Chemical Fibre mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sinopec Yizheng Chemical Fibre lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im letzten Jahr hatte Sinopec Yizheng Chemical Fibre einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,39 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 19,20 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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