Sinopec Yizheng Chemical Fibre stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sinopec Yizheng Chemical Fibre hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Sinopec Yizheng Chemical Fibre ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 18,11 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sinopec Yizheng Chemical Fibre 18,06 Milliarden CNY umgesetzt.

