Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A ein EPS von 0,190 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 415,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 1,04 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A 1,34 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,94 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,62 Milliarden CNY im Vorjahr.

