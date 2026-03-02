02.03.2026 06:31:29

Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A ein EPS von 0,190 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 415,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 1,04 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A 1,34 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,94 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,62 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen