|
29.10.2026 06:31:29
Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 478,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 607,8 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gibt klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.