Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 478,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 607,8 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at