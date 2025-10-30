Sinosoft A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sinosoft A hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,56 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sinosoft A 1,31 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at