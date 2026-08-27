Sinosoft A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sinosoft A äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,85 Prozent auf 1,43 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,62 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at