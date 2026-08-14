Sinostar PEC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sinostar PEC äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,02 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 SGD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 271,7 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 239,9 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at