Sinosteel Luonai Materials Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sinosteel Luonai Materials Technology A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sinosteel Luonai Materials Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent auf 501,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 469,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at