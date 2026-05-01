Sinosteel Luonai Materials Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sinosteel Luonai Materials Technology A hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sinosteel Luonai Materials Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 464,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 541,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at