Sinotherapeutics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sinotherapeutics A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Sinotherapeutics A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 115,0 Millionen CNY – eine Minderung von 22,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 149,0 Millionen CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,110 CNY. Im Vorjahr waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 446,50 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 12,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 511,36 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

