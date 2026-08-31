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31.08.2026 06:31:29
Sinotherapeutics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sinotherapeutics A präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sinotherapeutics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 96,6 Millionen CNY, gegenüber 110,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,71 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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