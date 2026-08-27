Sinotrans gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sinotrans stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 24,90 Milliarden CNY, gegenüber 26,75 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at