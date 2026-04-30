Sinotrans hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sinotrans hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sinotrans mit einem Umsatz von insgesamt 21,55 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at