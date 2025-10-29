Sinotrans öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sinotrans hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,120 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sinotrans in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,52 Milliarden CNY im Vergleich zu 29,50 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at