Sinotrans präsentierte Quartalsergebnisse

Sinotrans lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Sinotrans hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,52 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,53 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at