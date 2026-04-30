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30.04.2026 06:31:29
Sinotrans: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sinotrans stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,33 Prozent auf 24,32 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,42 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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