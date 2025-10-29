Sinotrans vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sinotrans hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Sinotrans 0,130 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 26,79 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 16,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at