Sinotrans: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sinotrans hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sinotrans ein EPS von 0,110 HKD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sinotrans mit einem Umsatz von insgesamt 29,70 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,79 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 10,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at