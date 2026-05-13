Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 TRY gegenüber 0,080 TRY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias mit einem Umsatz von insgesamt 2,90 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 136,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at