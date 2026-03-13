13.03.2026 06:31:28

Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias ein Ergebnis je Aktie von 0,890 TRY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 81,57 Prozent zurück. Hier wurden 1,92 Milliarden TRY gegenüber 10,41 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,170 TRY beziffert, während im Vorjahr 1,31 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias 5,49 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 59,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 13,58 Milliarden TRY umgesetzt worden.

