Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 TRY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,53 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,78 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at