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20.08.2026 06:31:29
Sintercast A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sintercast A hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 SEK, nach 1,24 SEK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 27,4 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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