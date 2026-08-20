Sintercast A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sintercast A hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 SEK, nach 1,24 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 27,4 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at